Реагентів для тестування та антибіотиків немає, людей відправляють по домівках.

Щодня до лікарень окупованого Росією Маріуполя звертаються до 15 маріупольців з симптомами холери чи дизентерії.

Про це у Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Джерела з кола колаборантів повідомляють про щоденні звернення 10-15 людей з симптомами холери чи дизентерії (діарея, рвота, головний біль). Реагентів для тестування немає – все вивезено окупантами. Антибіотиків – немає. Людей просто відправляють додому. Окупанти обмежили спілкування з маріупольцями у лікарнях. В лікарні №2, де на стаціонарі російські військові, від позавчора вони не відвідують спільну столову. Все окреме", - повідомив він.

За словами Андрющенка, у Лівобережному районі міста вчора було помічено кортеж Міжнародного комітету Червоного Хреста, який привіз 4 фури гуманітарної допомоги.

"Сподіваємось, що через відкритий доступ МКЧХ втрутиться в ситуацію. Самі окупанти нічого не роблять, навіть не запроваджено заборону на продаж живої риби, як одного з найбільших джерел захворювання", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня в Маріупольській міськраді заявили, що епідемічна ситуація в місті з кожним днем погіршується. Масові поховання по всій території міста плюс дощі та підвищення температури повітря можуть призвести до масового зростання інфекційних захворювань. Холера, дизентерія та інші захворювання можуть стати причиною загибелі близько 10 тис. маріупольців до кінця цього року.

Окупанти не змогли відновити водопостачання у Маріуполі і встановили мобільні душові намети. Через відсутність водопостачання у місті можуть виникнути спалахи інфекційних захворювань.

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