В місті працюють приватні похоронні команди з РФ.

В окупованому Маріуполі російські загарбники проводять так званий "перепис населення".

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Під час процедури у людей вимагають документи, що посвідчують особу, а також проходження процедури дактилоскопії (фіксація відбитків пальців). Наразі місцевим жителям заборонено залишати місто.

Також повідомляється, що одночасно у місті працює декілька знімальних груп російських телеканалів, які мають завдання продемонструвати "налагодження мирного життя".

"Попри відсутність будь-якого заробітку в більшості населення, постійно зростають ціни на товари та послуги. Зокрема, вартість півторалітрової пляшки води складає близько 100 гривень, кілограму свинини – 600 гривень", - сказано у повідомленні.

При цьому в місті працюють приватні похоронні команди з Росії: ціна їхніх "послуг" становить 10 тисяч гривень за одне тіло.

Як повідомляв УНІАН, в Маріуполь висадився десант лікарів з відсталих регіонів Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: