Окупаційна влада каже, що масового забруднення берегової лінії в Севастополі немає.

В окупованому Севастополі 4 січня оголосили режим надзвичайної ситуації "регіонального значення". Про це повідомив так званий "глава" Севастополя Михайло Развожаєв.

"Підкреслю: масового забруднення берегової лінії в Севастополі немає, але сліди мазуту виявляють у різних місцях, їх ми оперативно ліквідуємо. На березі пляжу "Зоряний берег" було виявлено мазут на площі приблизно 100 кв.м. Рятувальники ПСП "Північ" і місцеві жителі прибрали територію. На березі пляжу "Блакитна бухта" також виявлено плями мазуту", - написав він.

За його словами, в Орлівці у воді виявлено невеликі плями нафти та мазуту на березі протяжністю близько 760 метрів по береговій лінії всього пляжу "Нахімовець".

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"В цілому: оперативний штаб щодо ситуації очолюю особисто, сьогодні в Севастополі оголошено режим НС регіонального значення. Нагадую, що Чорноморсько-Азовське морське управління Федеральної служби з нагляду у сфері природокористування та наш Севприроднагляд продовжують вести моніторинг ситуації. Обстежується вся берегова лінія", - додав Развожаєв.

Витік нафтопродуктів через аварію російських танкерів - що відомо

Як писав УНІАН, мазут з танкерів "Волгонефть" йде на Сочі. Зазначається, що екологічна ситуація стає дедалі гіршою, а російська влада продовжує ігнорувати її наслідки.

Також через аварію російських танкерів із нафтою викид мазуту стався в Краснодарському краї. Зокрема міністр екології та природних ресурсів РФ Олександр Козлов визнав, що обсяг ґрунту, забрудненого мазутом, може зрости до 200 тисяч тонн.

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