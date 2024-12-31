У ніч на вівторок, 31 грудня, в окупованому російськими загарбниками Севастополі пролунали вибухи.

Telegram-канал Кримський вітер повідомляє, що найпотужніший вибух чули о 23:45, від вибухової хвилі затремтіли вікна та спрацювали автомобільні сигналізації. Ще один гучний вибух пролунав о 00:07, також місцеві чують роботу російської протиповітряної оборони.

Гауляйтер окупованого міста Михайло Развожаєв підтвердив в у своєму Telegram-каналі, що у Севастополі працює ППО:

Відео дня

"Гучний звук, який було чути, - це чергові засоби ППО перехопили і знищили два БПЛА літакового типу над акваторією Чорного моря. Триває контроль обстановки".

Інформація оновлюється...

Оновлено о 00:30: Развожаєв пише, що окупанти відбили спробу атаки надводних безпілотників. За його словами, військові знищили один безекіпажний катер.

Вас також можуть зацікавити новини: