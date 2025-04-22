Європейська болотяна черепаха вважається одним з найцікавіших європейських плазунів.

У Національний природний парк "Тузлівські лимани" (Одеська область) помітили рідкісну рептилію - європейську болотяну черепаху. Про це розповів доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв, який також оприлюднив відповідне відео.

"Європейська болотяна черепаха - єдиний представник ряду Черепах, який зустрічається у дикій природі України. Рідкісна рептилія у нацпарку. Зараз пора пошуку безпечних місць для відкладення яєць у земляний або з домішкою піску ґрунт", - зазначив Русєв.

Він додає, що ця рідкісна істота занесена до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи.

Що відомо про болотну черепаху

Болотна черепаха європейська - вид прісноводних черепах, єдиний представник ряду черепах у фауні України. Вважається одним з найцікавіших європейських плазунів, чиє середовище існування треба обов’язково захищати. Це тварини, які дуже чутливі до погіршення середовища існування, тож їх можна вважати "видом-показником" якості довкілля. Вид також внесений до Бернської конвенції, що забороняє володіння ними та продаж.

Тривалість життя - кілька десятків років, водночас у ботанічному саду на півдні Франції одна болотяна черепаха жила понад 120 років.

Цікавий факт: у Дніпровському зоологічному музеї, 2013 року з яєць болотяної черепахи, які протягом декількох місяців були виставковими зразками, вилупилися троє дитинчат. Як їм вдалося вижити й з'явитися на світ в музейних умовах, загадка.

Довжина карапаксу болотяної черепахи сягає 23 см (зазвичай 16 - 18 см), ширина до 17 см, висота до 8 см. Має вигляд овалу, гладенький, не має виступів, а на ногах - великі кігті. На щелепах цих черепах немає зубів, їх завдання виконують гострі рогові пластини. Вага дорослої особини до 1,5 кг. Молоді особини та самиці мають жовті очі, а самці - червоні. Самці також мають більш плоский панцир, ніж самки та здебільшого менші. Хвіст у них майже такий же довгий, як і панцир.

Зиму вони проводять у сплячці на дні водойми.

Як писав УНІАН, нещодавно у Національний природний парк "Тузлівські лимани" прилетіли серпокрильці. Ці птахи можуть розвивати швидкість понад 110 км/год та протриматися у повітрі 10 місяців. Пернаті зупинилися у парку на декілька днів, тому що зараз почався масовий вихід мотиля на поверхню. Зокрема, комари дергуни виходять з мулу лиманів і перетворюються на дорослих, не кусючих комарів та одразу становляться їжею для птахів.

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