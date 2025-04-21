Ластівки та серпокрильці в польоті хапають комах, як тільки ті виходять з мулу лиманів.

У Національний природний парк "Тузлівські лимани" (Одеська область) прилетіли серпокрильці - ці птахи можуть розвивати швидкість понад 110 км/год та протриматися у повітрі 10 місяців.

Як розповів доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв, зараз через Причорномор'я України продовжується неймовірна міграція птахів.

"І серед них - ластівки та серпокрильці. Це витонченої форми птахи", - наголошує науковець.

За його словами, зараз над Нижньодністровським національним природним парком, який теж знаходиться в Одеській області, можна побачити велику кількість чорного серпокрильця та сільських ластівок. Зокрема, за день через дельту річки Дністер, особливо там де є очеретяні зарості та інша рослинність, можна нараховувати сотні й сотні птахів одночасно.

Вчений пояснив, що ці пернаті зупиняються у парку "Тузлівські лимани" на декілька днів, тому що зараз почався масовий вихід мотиля на поверхню.

"Мільйони комарів дергунів (дзвонців) виходять з мулу лиманів і перетворюються на дорослих, не кусючих комарів. І одразу вони становляться смачною їжею… Явище неймовірне. З під води виходить комар, а тут на льоту його хапає птах", - розповів науковець.

Він оприлюднив відео, на якому можна побачити згаданих птахів, які завітали на заповідні лимани.

Що відомо про серпокрильця

Серпокрилець чорний, у народі також стриж або щур, - дрібний птах родини серпокрильцеві. В Україні гніздовий, перелітний вид, який зовнішньо схожий з ластівкою. Серпокрилець чорний має довжину тіла 16-18 см, розмах крил до 40 см, вагу - 35-50 грамів. На зиму ці птахи відлітають до південної частини Африки, острова Мадагаскар.

Згідно з дослідженнями, серпокрильці здатні безперервно перебувати в польоті без посадки на землю 10 місяців. Зазвичай, вони літають із порівняно однаковою швидкістю - від 36 до 43 км/год, але швидкість горизонтального польоту може сягати 75 км/год. Навіть зафіксовано пташку, яка пересувалася зі швидкістю 111,6 км/год, що було найвищою швидкістю горизонтального польоту серед усіх птахів.

Серпокрилець може літати без зупинок протягом 10 місяців, інколи зупиняючись на розмноження (приблизно на два місяці). Жоден інший птах не проводить стільки часу в польоті. За своє життя вони можуть подолати мільйони кілометрів. Ніч серпокрильці проводять поодинці або зграями на висоті від 400 до 3600 метрів. Для вчених повністю незрозуміло, як серпокрильці відпочивають уночі, оскільки мініатюризація телеметричного обладнання, необхідного для досліджень, ще недостатня для використання на птахах такого розміру.

Вид внесений до Бернської конвенції.

Як писав УНІАН, зараз у Національному природному парку "Тузлівські лимани", ща на Одещині, - "вибух" життя. Зокрема, прилетіли дивовижні птахи - червонокнижні косари. Це птах родини ібісових. Довжина тіла - 80-90 см, розмах крил - 115-140 см. Вага птахів - до 2 кг. Знаходиться під охороною Конвенції з міжнародної торгівлі вимираючими видами дикої фауни і флори (CITES), Боннської та Бернської конвенцій та угоди AEWA. Включено до Червоної книги України (статус - вразливий).

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