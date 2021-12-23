Птах не полетів у вирій, тож рятувальники відігріли його й передали до зоопарку.

На Чернігівщині рятувальники передали до Менського зоопарку лелеку, якого врятували напередодні.

Про це повідомила прес-служба ДСНС в області.

Згідно з інформацією, 22 грудня до Служби порятунку "101" звернулися мешканці м. Бобровиця з проханням допомоги лелеці.

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Птах на місцевому ринку замерзав від холоду, адже кілька днів поспіль були морози. Перехожі не могли його зловити, бо втікав. Імовірно, лелеці забракло сил полетіти у вирій.

"Рятувальники 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини впіймали бідолашного птаха та прихистили у себе в пожежній частині. Поки вирішувалася подальша його доля, птаха відігріли та погодували. Цей лелека доєднався до переліку врятованих чернігівськими рятувальниками братів менших, який складається з корів, коней, котів, собак, кіз та інших тварин і птахів", - розповіли в ДСНС.

Рятувальники передали птаха до зоопарку, де створені всі умови для його зимівлі.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області внаслідок розпилення хімікатів загинув лелека Робінзон, врятований у 2020 році після сильного граду. Цей лелека був єдиним уцілілим після негоди, люди підібрали та виходили поранену птицю. Після реабілітації Робінзон не захотів відлітати з іншими лелеками на зимівлю, на південь.

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