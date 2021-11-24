За словами фахівця, хімікати, якими обробляють поля проти мишоподібних гризунів, становлять реальну загрозу фауні.

В Одеській області внаслідок розпилення хімікатів загинув лелека Робінзон, врятований у 2020 році після сильного граду.

Про це у Facebook повідомив відомий еколог, співробітник Національного природного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв, який брав участь у порятунку птиці.

За його словами, багато туристів у заповіднику знайомилися з білим лелекою на прізвисько Робінзон, якого минулого літа врятували місцеві жителі - Олена Старовєрова та її дочка Ілларія. Цей лелека був єдиним уцілілим після негоди, люди підібрали та виходили поранену птицю.

Після реабілітації Робінзон не захотів відлітати з іншими лелеками на зимівлю, на південь. Замість цього він залишився на узбережжі Чорного моря, де його знайшли працівники заповідника.

Його знову помістили до вольєра, розташованого в районі офісу нацпарку, щоб птах перезимував. Однак нещодавно, за словами Русєва, лелека вибрався з вольєра, почав "подорожувати" навколишніми городами - і зник.

"Ми розвішували оголошення в різних варіантах і в різних місцях, але інформації про його перебування не було. І ось, дзвонить нам місцевий житель Татарбунар (місто в Одеській області - УНІАН) і каже, що бачив нашого закільцьованого Робінзона на "капустяних городах" околиці Татарбунар. Поїхав я туди з колегами й побачив бездиханного Робінзона", - написав Русєв.

При огляді жодних ран або слідів від укусів собак на трупі виявлено не було. На думку фахівця, єдина причина загибелі лелеки - отрута (хімікати), якою зараз обробляють поля проти мишоподібних гризунів.

"Такі заходи - це реальна загроза дикій фауні, де гинуть багато інших видів птахів і ссавців", - акцентує Русєв.

Він підкреслив, що екологи вже фіксували випадки, коли від таких хімікатів масово гинули птахи, наприклад, понад 200 сірих журавлів в районі біосферного заповідника "Асканія Нова".

Читайте такожНа Хмельниччині рятують життя лелеці: його ледь не вбив церковний хрест (відео)Як повідомляв УНІАН, 31 липня 2020 року в національному природному парку "Тузлівські лимани" град вбив сотні птахів, зокрема, 11 лелек.

Через кілька днів екологам стало відомо, що жителька села Дивізія Олена Старовєрова забрала додому двох поранених лелек. Один із них вижив, проте осліп від ударів граду і мав проблеми з координацією рухів. Співробітники заповідника назвали його Робінзоном та забрали з собою, щоб виходити.

"Тузлівські лимани": довідка

"Тузлівські лимани" - національний природний парк, розташований в Одеській області. Створений 1 січня 2010 року. Площа - 27 865 га. Загальна площа водних дзеркал водойм - 206 кв. км. Система озер, розташованих у парку, має статус водно-болотних угідь міжнародного значення, згідно з Рамсарською конвенцією, з особливим охоронним режимом.

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Автор: Лариса Козова