Добрий чоловік не зміг пройти повз зайченят, які ледь не загинули у вогні.

На Херсонщині рятувальники гасили пожежу, яка сталася у полі, та знайшли двох зайченят. Випускати в інше місце їх не стали, бо тваринки були маленькі і вкрай виснажені.Один з чоловіків забрав малюків додому, він не зміг покинути їх у біді.

Як склалася доля зайченяток, розповіли у сюжеті ТСН.

На жаль, одна з тваринок загинула через декілька днів після пожежі. Рятувальник прихистив зайченяток на своєму подвір'ї, він посадив їх у простору клітку. Проте тваринка надихалася димом та могла отримати травми під час пожежі, тому вона не вижила.

Друге зайченятко, якому пощастило більше, наразі почуває себе добре. Тваринка п'є молоко, вже "задивляється" на хліб. Коли рятувальник йде на роботу, за маленьким та пухнастим малюком дивиться бабуся.

Читайте такожОдеський порт "окупували" медузи: кількість зашкалює (фото)Жінка розповіла, що вона дає тваринці молоко. Бабуся рятувальника також дуже чуйна та піклується про зайченятка. Вона кип'ятила молоко, аби йому не стало зле. Наразі він вже може пити сире молоко. Тваринка бігає по клітці та бешкетує.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Тернополі із зоокуточка парку втекли буйволи й розгулювали дорогою. Їх прогулянка потрапила на відео.

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Автор: Поліна Кузенко