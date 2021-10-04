Вдень тварини гуляли алеями парку, а ввечері вийшли на набережну й ходили проїжджою частиною.

У Тернополі із зоокутка парку Топільче втекли тварини й розгулювали дорогою.

Як передає кореспондент УНІАН, відео з буйволами, які вчора вільно вдень гуляли парком, а ввечері вийшли на проїжджу частину, розмістили в групі "Тернопільські плітки" в Facebook.

В коментарях люди зауважують, що тварини могли нести загрозу перехожим, а також спричинити ДТП.

Як тварини вирвалися на волю, наразі з’ясовують. Версії є різні. Деякі місцеві жителі припускають, що не обійшлося без сторонньої допомоги.

Зокрема, в коментарях під відео користувач Роман Христинич вважає, що невідомі відкрутили одну секцію огорожі куточку, яка, за його словами, й так ледве трималася.

Водночас є й такі, хто вважає, що тварини прорвалися самотужки. Зокрема, Андрій Чернов зазначив, що на минулих вихідних вже бачив, як буйволи роздирали рогами сітку огорожі.

Нагадаємо, наприкінці липня минулого року стало відомо, що в Одесі з вольєра втекли три дорослі мавпи – павіанів ловили понад дві години. Одна з мавп змогла покинути територію зоопарку й дісталася до трамвайного депо, яке знаходиться поруч.

Тварин, зокрема, ловили співробітники ДСНС. Павіанів спіймали за допомогою транквілізатора.

Автор: Григорій Бондар