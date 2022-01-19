Люди вчили його їсти, ловити рибу і тішилися його норовливим характером.

Самця видри, на ім'я Пушик, ще влітку прихистила родина з Рівненської області, коли той ще був маленьким. Люди вчили його їсти, ловити рибу і тішилися його норовливим характером. Однак Пушик підріс, а його господарі розуміють, що вже скоро інстинкти хижака почнуть брати гору. Тому вони шукають для самця видри нову родину.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Пушик любить бешкетувати, цікавиться пральною машиною та кумедно пищить. Для власників він ніби член родини. Самотню крихітну тваринку, яка ледь повзала та сильно кричала, Юрій з Рівненщини побачив біля водойми поряд із лісом ще влітку. Спершу він не чіпав дитину видри, бо думав, що десь поряд її батьки.

Однак маленька тварина своїх батьків так і не знайшла. Юрій їздив до видри ще два дні та потім забрав її додому, бо боявся, що тваринка загине.

Маленька видра не могла навіть самостійно їсти. Люди виходили тварину та навіть навчили її добувати їжу. Пушик звик до родини, тепер він ледь виживе у дикій природі. Він любить людей, проте вже починає полювати на курей, ще й ганяє котів.

Родина дуже прикипіла до Пушика, проте люди розуміють, що видрі потрібно жити серед інших видр. Самцю було б краще знайти житло у зоопарку. Власники видри шукають місце, де б могли взяти Пушика. Проте абикуди віддавати тваринку не хочуть, адже переймаються та прагнуть знайти те місце, де видрі буде максимально комфортно.

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