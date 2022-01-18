На жаль, змія була вже мертвою.

У Чернівцях на вул. Пилипа Орлика знайшли величезного пітона. Екзотичну змію виявили випадкові перехожі. Плазун був вже мертвим.

Про це повідомила волонтерка та зоозахисниця Анна Пелепчук на своїй сторінці у Facebook.

"Ось така знахідка на вул. Пилипа Орлика. Були і волонтери, і перехожі, і поліція. Всі боялись взяти в руки незвичного товариша. Приїхав знайомий, який знається на зміях, і виявилось, що вона мертва і вже розкладається", - написала дівчина.

Наразі поліція намагається з’ясувати, як змія потрапила на вулицю, а також займається пошуком власника екзотичного плазуна.

"Сподіваємося що знайдеться той, хто не захотів поховати змію, а просто виніс її на смітник", - підсумувала волонтерка.

Місцеве видання АСС зазначає, що в Держпродспоживслужбі області пообіцяли провести необхідні експертизи та встановити причину смерті пітона.

Читайте такожЗмія вкусила за обличчя популярну співачку прямо на зйомках кліпу (відео)"Якщо виявиться, що мертву тварину просто викинули в такий спосіб, на власника чекає відповідальність. Це екзотична тварина. Існують правила утримання та заховання. До того ж на місці події, на скільки мені відомо, відразу була написана заява до правоохоронців. Вони мали б відшукати власника", - прокоментувала головна інспекторка Держпродспоживслужби області Анжела Косован.

Як повідомляв УНІАН, раніше у місті Шостка Сумської області жінка біля сміттєвих баків виявила велику змію і повідомила про свою знахідку в поліцію.

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