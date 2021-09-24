У селі Красносільці на Тернопільщині через скажену кішку, яка покусала двох чоловіків, оголосили карантин.
Про це повідомляє Збаразька міська рада у Facebook.
Зазначається, що безпритульна кішка покусала чоловіків ще 13 вересня.
"За висновком фахівців Тернопільської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, які провели дослідження, тварина була хвора на сказ", - йдеться у повідомленні.
Читайте такожДикі кабани вештаються вулицями Рима і лякають місцевих жителів (відео)У зв’язку з цим випадком Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Тернопільській районній державній адміністрації оголосила територію с. Красносільці неблагополучною щодо сказу тварин.
У населеному пункті запровадили карантин.
Окрім того, у селі проведуть вакцинацію собак, котів та сільськогосподарських тварин проти сказу.
Раніше повідомлялося, що на Херсонщині розкидають з літаків вакцину проти сказу для диких тварин.