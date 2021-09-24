У селі проведуть вакцинацію собак, котів та сільськогосподарських тварин проти сказу.

У селі Красносільці на Тернопільщині через скажену кішку, яка покусала двох чоловіків, оголосили карантин.

Про це повідомляє Збаразька міська рада у Facebook.

Зазначається, що безпритульна кішка покусала чоловіків ще 13 вересня.

"За висновком фахівців Тернопільської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, які провели дослідження, тварина була хвора на сказ", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожДикі кабани вештаються вулицями Рима і лякають місцевих жителів (відео)У зв’язку з цим випадком Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Тернопільській районній державній адміністрації оголосила територію с. Красносільці неблагополучною щодо сказу тварин.

У населеному пункті запровадили карантин.

Окрім того, у селі проведуть вакцинацію собак, котів та сільськогосподарських тварин проти сказу.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині розкидають з літаків вакцину проти сказу для диких тварин.

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Автор: Світлана Макринська