Людей просять не чіпати приманки з вакциною для диких тварин.

Над Херсонською областю у вересні та на початку жовтня розкидають з літаків вакцину проти сказу для диких тварин.

Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби регіону.

Принади з високоімунною вакциною розповсюджуватимуть за допомогою літаків АН-2 з GPS-системами та системами реєстрації скидання вакцини.

"Такий спосіб вакцинації безпечний і для людини, і для навколишнього середовища. Для цього використовуватимуться невеличкі їстівні брикети-приманки з активною вакциною всередині та приємним запахом, аби на них фокусувалися лише тварини", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вакцину розкидають над територіями, де живуть дикі тварини, тобто в лісах та полях, а не над населеними пунктами. Однак такі брикети можуть потрапити до населеного пункту, наприклад, через сильний вітер.

Читайте такожУ Києві скажене кошеня напало на жінку, яка його підгодовувалаУ відомстві просять не лякатися літаків, які щось розкидатимуть над полями та лісами, й не чіпати знайдені брикети.

"Шановні жителі Херсонщини, коли ви побачите літак АН-2, який розкидає приманку з вакциною розміром із сірникову коробку, просимо не хвилюватись та поставитись з розумінням - це лише здійснюється процес вакцинації диких м'ясоїдних тварин. Прохання не брати брикети з біологічними препаратами в руки, не переносити їх з місця та не руйнувати", - додали в Держпродспоживслужбі.

Що таке сказ

Сказ - особливо небезпечна гостра вірусна хвороба тварин і людини, яка характеризується розвитком своєрідного енцефаліту, паралічами та абсолютною смертністю.

Передається зі слиною під час укусу хворою твариною чи людиною. Поширюючись нервовими шляхами, вірус досягає слинних залоз, нервових клітин кори головного мозку, гіпокампу, бульбарних центрів і, вражаючи їх, викликає важкі порушення, що призводять до смерті.

За оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров'я, сказ належить до п'ятірки найбільш небезпечних спільних для тварин та людей хвороб, що завдають величезні соціально-економічні збитки.

У липні через загрозу сказу до США заборонили ввозити собак зі 113 країн, зокрема й з України.

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Автор: Катерина Комолова