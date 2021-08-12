У регіоні проводяться карантинні заходи.

На Рівненщині скажена білка покусала 8-річного хлопчика.

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник управління Держпродспоживслужби у Рівненській області Володимир Лазарчук, подія сталася на території села Познань Березнівської територіальної громади колишнього Рокитнівського району.

Яким чином тваринка потрапила до села – невідомо. Дитина хотіла погратися з нею та взяла білку за хвіст. Після цього хлопчик отримав укус.

За результатами експертизи стало відомо, що білка була заражена сказом.

Читайте такожВ Одеській області агресивна лисиця напала на прикордонникаНа території села Познань встановлено карантинні обмежувальні заходи терміном на 60 днів. Заборонено вивозити м'ясо тварин та м’ясопродукти. Масиви поблизу села планують з повітря обробити спеціальною речовиною для знешкодження збудника хвороби.

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Автор: Петро Хромих