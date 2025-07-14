Серед них є й червонокнижні види.

В Національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одеська обл.) на узбережжя Чорного моря через винос холодної води викинуло десятки тисяч крабів, серед яких – червонокнижні. Про це розповів доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв.

За його словами, днями після нічного шторму з Півночі-Заходу з прибережної зони Чорного моря зігнало теплу воду і підтягнуло холодну. В результаті, замість + 21 температура води впала до +14 градусів та море викинуло багато крабів та навіть маленьких скатів.

За словами науковця, в результаті виносу холодної води з глибин моря викинуло десятки тисяч крабів плавунців, серед яких були трав'яні та кам’яні краби, які внесені до Червоної книги України.

"Трав’яний краб концентрується вздовж берега на глибині до 5 м, де проходить інкубація яєць та виводяться личинки", - розповів фахівець.

Він також зазначив, що краби плавунці - відмінні плавці, завдяки четвертій парі сплощених ніг, що нагадують весла. Серед тих, що через шторм потрапили на узбережжя, багато крабів з ікрою.

Русєв розповів також, що співробітники парку крабів та скатів, що вижили, повернули до моря.

На Одещині сотні рожевих феніксів покинули місця гніздування - що відбувається

Як писав УНІАН, у Національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одеська область) покинули обране місце гніздування сотні рожевих фламінго, через людей, які влаштували поруч шумні веселощі з вживанням алкоголю. Доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв нагадав, що рожеві фламінго під час вторгнення РФ в Україну, декілька років поспіль, як вибрали місцем гніздування "Тузлівські лимани". Птахи не мають спокою від шумів війни й дуже страждають, та деякі місцеві жителі додатково створюють неприродні потужні шуми та розлякування птахів.

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