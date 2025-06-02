Співробітники нацпарку готують мобільний пункт охорони гніздових поселень фламінго.

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одеська область) покинули обране місце гніздування сотні рожевих фламінго, яких також називають феніксами, через людей, які влаштували поруч шумні веселощі з вживанням алкогольних напоїв. Про це повідомив доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв.

"Майже кожному українцю відомо, що рожеві фламінго під час війни, вже декілька років поспіль, як вибрали місцем гніздування парк "Тузлівські лимани". На жаль вони не мають спокою від шумів війни й дуже страждають. У минулому 2024 році 400 гнізд було зруйновано війною… Але прикро і те, що деякі місцеві жителі додатково створюють неприродні потужні шуми та розлякування птахів", - розповів науковець.

За його словами, декілька тижнів тому, фламінго в нацпарку вибрали для гніздування дуже гарне, і, на перший погляд, безпечне місце. Однак проблема полягає в тому, що неподалік від "домівки", яку обрали рідкісні птахи, деякі жителі Дивізійської громади влаштували неформальне давнє місце відпочинку. Як додав Русєв, головою громади є Валентин Скалозуб.

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"Всупереч потужним шумам війни, фламінго ще тримались на обраному ними місці, але днями після "відпочинку" місцевих, у яких був справжній горілковий "greenday", вони покинули уподобане місце і почали мандрувати Тузлівськими лиманами. Птахи шукають більш надійний притулок. Шукаємо порушників режиму охорони нацпарку і готуємо надійний і мобільний пункт охорони гніздових поселень фламінго у 2025 році", - наголосив співробітник парку.

Науковець оприлюднив декілька фото, на яких можна побачити, як виглядала заповідна місцевість до гучного "відпочинку" невідомих, та після нього. Спочатку територія була "усіяна" сотнями феніксів та нагадувала килим з рожевими перлинками.

"Так виглядав ландшафт піщаного пересипу між лиманами Будури та Шагани з птахами до "greenday"", - констатує Русєв.

Однак зараз гарне місце спорожніло, на траві - тільки порожні пляшки від горілки та пива.

Фламінго на "Тузлівських лиманах"

Як писав УНІАН, у квітні у Національний природний парк "Тузлівські лимани" (Одеська область) прилетіли рідкісні птахи - рожеві фламінго. Доктор біологічних наук Іван Русєв розповів, що вони мандрували всю зиму по Європі й повернулись в Україну. На той момент було 150 птахів , які полетіли шукати на просторах лиманів затишні місця для гніздування.

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