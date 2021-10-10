Дика тварина вночі забралася в один з місцевих дворів, де її загриз собака.

Через скажену лисицю ввели карантин у селищі Колки Волинської області.

Дику тварину у дворі посеред ночі загриз пес, проте з'ясувалося, що лисиця була хвора на сказ, йдеться в сюжеті ТСН.

Господар собаки каже, що бачив, як вночі пес зчепився зі звіром.

"Собачка вже був старенький, але, бачу, впорався з роботою. Вранці повіз лисицю в лабораторію, щоб визначили, вона скажена чи ні", - розповів чоловік.

Аналізи показали, що в лисиці сказ. Зараз господар двору та його син під наглядом медиків: обидва торкалися трупа тварини. Пса ж довелося приспати.

Тепер у селищі на два місяці оголошено карантин. Усіх домашніх тварин почали безкоштовно вакцинувати, ветеринари обходять будинки.

"Дуже велика небезпека, якщо тварина навіть контакт який-небудь, облизує або лащиться, якимось чином слина потрапляє на рану або слизові оболонки", - зазначив фахівець у коментарі журналістам.

При цьому до ветеринарів прислухаються не всі. Деякі жителі навідріз відмовляються вакцинувати своїх вихованців, а без згоди господаря тварин не щеплюють.

Селище розташовано менш ніж за кілометр від лісу, звідки, ймовірно, і прибіг звір. За словами місцевих жителів, через таку близькість дикі тварини часто приходять до людей.

Раніше в Тернопільській області скажена кішка покусала двох чоловіків - у селі оголосили карантин. А над Херсонською областю з літаків розкидали вакцину від сказу.

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Автор: Катерина Комолова