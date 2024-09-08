Birdland у Глостерширі вітає народження грізного нелітаючого південного казуара після 25-річних спроб його розведення.

Одне з "найсмертоносніших пташенят у світі" вилупилося в парку птахів у Британії в парку Котсуолдс. Birdland оголосив про перше успішне вилуплення пташеняти південного казуара, відомого як один з найбільших і найгрізніших нелітаючих птахів у світі, пише The Telegraph.

Південний казуар вважається небезпечним через свої пазурі, сильні ноги та агресивну поведінку в разі загрози.

Це важлива віха для парку дикої природи Bourton-on-the-Water, який уже понад 25 років намагається розвести гігантських птахів на своїй території.

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Пташеня, яке є частиною програми Eaza Ex-situ, що раніше називалася Європейською програмою з видів, що зникають, є всього лише четвертим, яке вилупилося в Європі цього року, і першим у Великій Британії з 2021 року.

Батьки, самець з Avifauna в Альфені, Нідерланди, і самка з Франкфурта, Німеччина, живуть разом у Birdland з 2012 року.

Алістер Кін, головний доглядач Birdland, сказав: "Це були величезні зусилля всієї команди протягом багатьох років, але все це було варте того, коли ви бачите, як це дивовижне пташеня кольору мухи досліджує своє нове оточення під пильним оком дуже турботливого батька. Казуари мають репутацію одного з найнебезпечніших птахів у світі, і їхній розмір, швидкість і сила в поєднанні з їхніми кинджалоподібними 10-сантиметровими кігтями означають, що ми повинні ставитися до догляду за ними вкрай серйозно".

За його словами, це єдині птахи на території, у яких є своя власна оцінка ризику, оскільки вони потенційно дуже небезпечні.

"Щоб не турбувати їх під час інкубації, ми використовуємо відеокамери для спостереження за гніздом, і коли ми вперше побачили крихітне пташеня, це був справді особливий момент", - додав Кін.

Самець висиджує яйця і доглядає за пташенятами, що є рідкісним випадком у світі тварин. Він сидить на гнізді до двох місяців.

Після того, як вилуплюються коричнево-руді смугасті пташенята, самець веде їх до своїх звичайних місць годівлі, захищає їх і навчає їх правил життя. Молодняк залишається зі своїми батьками до 16 місяців.

Південний казуар, що мешкає в тропічних лісах Австралії, Індонезії та Папуа-Нової Гвінеї, нещодавно був перейменований з "вразливого" на "такий, що викликає найменші побоювання".

Однак вирубка лісів і зростання людської діяльності становлять зростаючу загрозу довгостроковим перспективам виживання птахів.

Хоча вони не літають, як і інші представники сімейства безкілевих, включно зі страусами та ему, вони є сильними бігунами, що розвивають швидкість до 50 кілометрів на годину. Незважаючи на відсутність здатності літати, ці гігантські птахи також можуть стрибати на висоту до 2 метрів і навіть були зняті на відео під час плавання.

Найближчими тижнями відвідувачі отримають рідкісну можливість побачити птаха, що швидко зростає, в його просторому вольєрі.

Новини про дику природу

Неподалік від міста Чітагонг у Бангладеш 3-метровий тигровий пітон спробував заживо проковтнути приблизно такого ж за розміром сітчастого пітона.

Вчені вже зафіксували підсумки зустрічі двох представників найбільшого у світі виду змій, пише BILD. Згідно зі звітом учених, тигровому пітону знадобилося приблизно дві години, щоб повністю поглинути здобич.

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