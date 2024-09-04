Фахівці поки перебувають у подиві, чому один пітон з'їв іншого.

Неподалік міста Чітагонг у Бангладеш 3-метровий тигровий пітон спробував живцем проковтнути приблизно такого ж за розміром сітчастого пітона.

Вчені вже зафіксували підсумки зустрічі двох представників найбільшого у світі виду змій, пише BILD. Згідно зі звітом учених, тигровому пітону знадобилося приблизно дві години, щоб повністю поглинути здобич.

Фахівці поки перебувають у подиві, чому один пітон з'їв іншого, адже в місці їхнього проживання водиться багато дрібної і легкої здобичі, яку набагато простіше переварювати. Дослідник Ашикур Рахман Шоме з Університету Дакки припустив, що таким чином рептилії билися за територію.

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Довідка. Пітони досягають кількох метрів завдовжки, у деяких випадках - навіть до 6 м. Вони душать здобич, а потім проковтують. Через свої розміри пітони небезпечні і для людини, особливо в тому разі, якщо рептилія відчує загрозу.

Напади пітонів на людей

8 червня стало відомо, що в Індонезії гігантський сітчастий пітон з'їв жінку. Її тіло виявили в животі рептилії наступної доби.

Як з'ясувалося, жінка зникла в лісі, недалеко від дому, дорогою на ринок. Її чоловік занепокоївся, коли вона не повернулася до ночі і підняв сусідів на пошуки. Наступного дня вони знайшли в заростях 6-метрового пітона з великим здуттям живота. Мешканці села запідозрили найгірше і розрізали тварину, виявивши жінку в шлунку змії.

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