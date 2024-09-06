Поставки першої партії ракет мають розпочатися до кінця цього року.

Велика Британія поставить Україні 650 легких багатоцільових ракет LMM Martlet для посилення ППО. Як повідомляє Міноборони Британії, вартість контракту становить 162 мільйони фунтів стерлінгів (понад 200 мільйонів доларів).

Зазначається, що міністр оборони Британії Джон Хілі оголосить про пакет заходів протиповітряної оборони сьогодні на засіданні Контактної групи з питань оборони України на базі ВПС США в Рамштайні.

Поставки першої партії ракет LMM мають розпочатися до кінця цього року.

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Пакет озброєння фінансується за рахунок фінансового пакета Великої Британії для України в розмірі 3 мільярдів фунтів стерлінгів на рік, а також внесків Норвегії через Міжнародний фонд для України (IFU).

"Останніми днями ми стали свідками трагічних наслідків невибіркових ударів Росії по Полтаві та Львову. Ці нові ракети британського виробництва допоможуть Україні захистити своїх людей, інфраструктуру і територію від жорстоких атак Путіна. Сьогодні разом із нашими міжнародними партнерами ми покажемо, що ми єдині на підтримку України. І ми обговоримо, як краще працювати разом, щоб поліпшити підтримку. Тому що безпека Великої Британії та Європи починається в Україні", - заявив прем'єр Британії Гілі.

У повідомленні наголошується, що ракети виробництва компанії Thales "вирізняються високою універсальністю і можуть запускатися з різних платформ на суходолі, морі та в повітрі". Їхня швидкість становить 1,5 Маха (близько 2,5 тисяч км/год), а дальність - понад 6 км.

Зброя для України

Наприкінці липня стало відомо, що британський уряд замовив велику кількість легких багатоцільових ракет Martlet, щоб забезпечити свою армію. Також частина ракет буде передана Україні.

Сьогодні в Німеччині відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн"). При цьому на зустріч також приїде президент України Володимир Зеленський. Також ЗМІ повідомляли, що Зеленський планує провести особисту зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

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