Українцям також нагадали про відповідальність за спалювання сухої трави.

Українців закликали не спалювати сухостій в умовах війни і нагадали про відповідальність.

Про це заявив в.о. міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

"Схаменіться! В Україні війна. А ви своїми діями не лише порушуєте законодавство, шкодите довкіллю та усьому живому, а й додаєте роботи нашим героям-рятувальникам ДСНС України, які цілодобово на варті нашої з вами безпеки. Вони, замість того, щоб рятувати людські життя, розміновувати території та розбирати завали після бомбардувань, змушені ліквідовувати підпали сухостою", – написав він.

Водночас Міндовкілля нагадало всім, кому дуже хочеться випалювати суху рослинність або її залишки, що за це відповідно до статті 27 Закону України "Про рослинний світ" та статті 39 Закону України "Про тваринний світ" передбачена відповідальність.

"Хочете щось попалити – паліть окупантів!", – додали в міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін та міністр оборони Росії Сергій Шойгу планують вирубку та продаж українського лісу.