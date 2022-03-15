Головнокомандувач ЗСУ згадав й про втрати українських військових.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підбив підсумки 20 днів боротьби наших бійців з російськими окупантами.

Як він написав на своїй сторінці у Facebook, ЗСУ виконують поставлені завдання.

"Ми зупинили агресора, розгорнули частини резерву і на визначених напрямках переходимо в контрнаступ", - заявив він.

Також Залужний додав, що українські військові зазнають втрат. Та вони в декілька разів менші, ніж у противника. Він висловив співчуття родинам загиблих воїнів.

Війна в Україні 2022

Нагадаємо, Російська Федерація почала вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Відомо, що військові РФ зайшли в нашу країну з території Білорусі. Крім того, на сьогодні путінські військові запускають ракети в бік України з території Білорусі. Проти РБ деякі країни ввели санкції за співучасть у вторгненні.

Також регулярно з'являються повідомлення про те, що Республіка Білорусь може почати вторгнення в Україну на стороні РФ. У мережі публікують фото і відео переміщення російської техніки по території РБ.

Вас також можуть зацікавити новини: