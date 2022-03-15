Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підбив підсумки 20 днів боротьби наших бійців з російськими окупантами.
Як він написав на своїй сторінці у Facebook, ЗСУ виконують поставлені завдання.
"Ми зупинили агресора, розгорнули частини резерву і на визначених напрямках переходимо в контрнаступ", - заявив він.
Також Залужний додав, що українські військові зазнають втрат. Та вони в декілька разів менші, ніж у противника. Він висловив співчуття родинам загиблих воїнів.
Війна в Україні 2022
Нагадаємо, Російська Федерація почала вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Відомо, що військові РФ зайшли в нашу країну з території Білорусі. Крім того, на сьогодні путінські військові запускають ракети в бік України з території Білорусі. Проти РБ деякі країни ввели санкції за співучасть у вторгненні.
Також регулярно з'являються повідомлення про те, що Республіка Білорусь може почати вторгнення в Україну на стороні РФ. У мережі публікують фото і відео переміщення російської техніки по території РБ.