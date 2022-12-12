Супротивники навіть облаштували на Арабатській Стрілці вертолітний майданчик, поділився депутат Херсонської облради.

Російські окупанти проводять навчання на Арабатській Стрілці та розстрілюють червонокнижних птахів.

Окупована лівобережна частина Херсонщини потерпає зараз від дій окупантів, як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань під час брифінгу.

"Арабатська Стрілка наразі - це військова зона рашистів, тому що вони там фактично зробили свій військовий полігон, куди прибувають мобілізовані військові РФ. Звідти їх відправляють на різні напрямки, в тому числі Запорізький чи Херсонський. Тобто Арабатська Стрілка і всі санаторії на зараз - це здебільшого військова база, куди приходять і ті, що йдуть з ротації, і ті, які прибувають як мобілізовані", - зазначив він.

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Хлань додав, що на Арабатській Стрілці відбуваються навчання, окупанти облаштували навіть цілий вертолітний майданчик.

"Учора повідомляли, що окупанти під час "чергового навчання" просто почали на узбережжі розстрілювати червонокнижних птахів. Арабатська Стрілка завжди була екологічною зоною. І там птахи, які мігрували сезонно, тобто, на зараз там здебільшого знаходяться білі лебеді. Окупанти заради розваги розстрілюють червонокнижних птахів", - розповів депутат.

Також він нагадав, що російські окупанти не припиняють обстрілювати Херсон і правобережну частину області.

"Сьогодні зранку знову лунають вибухи у Херсоні. Зараз повідомлять, що густий дим стоїть над містом. Поки невідомо, який саме об’єкт було уражено. Можна зазначити, що окупанти абсолютно хаотично б’ють по всьому місту, цивільній інфраструктурі, житлових масивах, приватному сектору, критичній інфраструктурі", - поінформував Хлань.

Ситуація в Херсонській області під час війни з Росією - що треба знати сьогодні

Як повідомляв УНІАН, за добу 11 грудня окупанти 57 разів обстріляли населені пункти Херсонщини з артилерії, РСЗВ та мінометів, одна людина була поранена.

Сьогодні, 12 грудня, внаслідок обстрілу житлового мікрорайону Херсона загинула жінка, ще чотирьох людей було травмовано.

Варто зазначити, що в Росії 9 листопада заявили про відступ з правобережжя Херсонської області на лівобережжя. Вже 11 числа в Херсон зайшли українські воїни.

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