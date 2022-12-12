За попередніми даними, обстріл здійснювався з ракетних систем залпового вогню та артилерії.

Російські окупанти вкотре завдали артилерійських ударів по Херсону та його передмістю. Внасліок нової атаки рашистів одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.

Як повідомила Херсонська обласна прокуратура, від прицільного влучення снарядів у будинки відбулося загоряння декількох квартир в одній з багатоповерхівок.

"За даними слідства, військовослужбовці країни-агресора з тимчасово окупованої території завдали артилерійських ударів по місту Херсону та приміських населених пунктах", - йдеться у повідомленні.

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Внаслідок обстрілу житлового мікрорайону міста загинула жінка, четверо цивільних отримали травми різного ступеня. За попередніми даними, обстріл здійснювався з ракетних систем залпового вогню та артилерії.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

РФ підступно б'є по Херсонщині

11 листопада військові Україні зайшли до Херсона. Рашисти втекли з міста то околиць, проте почала підступно обстрілювати мирне населення. Так, нещодавно окупанти подірявили пологове відділення у Херсоні. У медзаклад влучили ворожі снаряди.

Окрім цього, учора окупанти накрили вогнем звільнене місто. Комунальники залишилися без транспорту, в результаті ударів по Херсону спалахнула пожежа.

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