Погіршення якості повітря спричинене підвищенням концентрації в ньому пилу.

У Києві спостерігається погіршення якості повітря, тому рекомендується обмежити перебування на вулиці.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації. "У Києві станом на 13:00 спостерігається погіршення якості повітря, спричинене підвищенням концентрації зважених часток (пилу)", - зазначили у КМДА.

Зауважується, що перевищення гранично допустимих концентрацій усіх речовин, за якими здійснюється спостереження, не зафіксовано. Радіаційний фон у місті перебуває в нормі. "Причиною погіршення стану повітря є сукупність метеорологічних факторів, зокрема низька швидкість вітру", - додали у міськдержадміністрації.

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Так, до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці та пити багато води, а якщо в помешканні є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

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За даними синоптиків, сьогодні у Києві температура протягом дня не підніметься вище позначки -2 градуси.

Однак, попри сильні морози, у столиці відключення світла відбуваються за графіками.

Крім того, у YASNO пояснили, чому деякі будинки відключають від електричної енергії, а інші - ні.

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