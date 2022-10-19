Наголошується, що цей сервіс передусім буде корисним для батьків маленьких дітей, людей зі слабким здоров’ям та осіб похилого віку.

У разі погіршення якості повітря у Києві жителі столиці зможуть отримати сповіщення про це у застосунку "Київ цифровий". Для цього потрібно зайти в налаштування додатку і дозволити сповіщення.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської ради із посиланням на заступника міського голови Петра Оленича.

"Користувачі отримуватимуть повідомлення у разі, якщо індекс якості повітря у всьому місті становитиме 75 і вище – тобто відповідатиме значенню "високий рівень забрудненості", — йдеться у повідомленні.

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"Цей сервіс передусім буде корисним для батьків маленьких дітей, людей зі слабким здоров’ям та осіб похилого віку. У випадку отримання повідомлення про погіршення стану повітря в Києві, буде варто відкласти довгі прогулянки та відмовитися від фізичних навантажень",— розказав начальник Управління екології та природних ресурсів Олександр Возний.

Наголошується, що у Києві діє мережа із 5 високоточних пунктів спостережень за станом атмосферного повітря європейського зразка. Системи з аналогічним принципом роботи працюють в європейських містах. Всі дані фіксуються щохвилини і зберігаються на сервері.

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