Іноді обмеження від "Укренерго" можуть бути такими, що всю групу відключати і не потрібно, зазначив Сергій Коваленко.

У компанії-постачальника електроенергії YASNO пояснили, чому одні будинки в Києві відключають від електричної енергії, а інші - ні.

"Попри доволі сильні морози (для цієї зими), сьогодні лишаємося в графіках. Останнім часом (особливо після того, як у Києві збільшили обсяги споживання) часто бачу питання, чому під час темно-сірих слотів у графіках відключаються не всі будинки, що є в одній групі. Хоча раніше всі відключалися разом", - повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко у Facebook.

Він зазначив, що відповідь на це питання проста.

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"Іноді обмеження від "Укренерго" можуть бути такими, що всю групу відключати і не потрібно", - повідомив він.

"Якщо ліміти і характер споживання дозволяє, колеги з ОСР не вимикають усіх клієнтів, що входять в одну групу. А обмежуються лише тою частиною, що потрібна. Ми знаємо, що одна група розрахована, наприклад, десь на 400 МВт. Якщо діє обмеження в 200 МВт, то, зрозуміло, всіх відключати і не потрібно. Водночас колеги стежать за справедливим розподілом. Це означає, що якщо сьогодні були відключені 1-5 підгрупи, то завтра за умов таких же обмежень - 5-10 підгрупи. І навпаки", - зазначив Коваленко.

Відключення світла в Україні: деталі

За даними НЕК "Укренерго", в Україні зростає рівень споживання електроенергії через зниження температури повітря. Найбільший дефіцит спостерігається у вечірні години.

По всій Україні, починаючи з 8 лютого, будуть змінені ліміти споживання електроенергії для того, щоб зрозуміти, скільки споживають регіони з постійним доступом до енергії.

Енергетикам вдалося виділити додаткові обсяги електроенергії для Одещини, ситуація з електропостачанням покращується.