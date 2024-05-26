Малеча навіть ходить "в гості" до чужих нір.

На Одещині у дикій природі лисиці та борсуки, які вважаються конкуруючими видами, під час війни стали сусідами.

Про це розповів доктор біологічних наук, співробітник Національного природного парку "Тузлівські лимани" (Одеська область) Іван Русєв. "Весна - пора появи малечі різних видів серед птахів та ссавців. І якщо мати спеціальне обладнання, то можна прослідкувати за деякими епізодами з життя скритних тварин, таких як борсуки та лисиці. Цікаво що ці два види вважаються конкурентами й мають територіальну поведінку, де самці постійно відмічають межі своїх ділянок. А тут, ось, на одному зі скіфських курганів української Бессарабії, поруч живуть "дружно сім'ями" й борсуки, й лисиці", - зазначає науковець.

За його словами, на відео можна навіть побачити як малечі "ходять в гості" до вхідних нір сусіда. Вночі дорослі тварини обходять великі території, де шукають їжу для дитинчат. Йдеться, що зараз, у цю пору року, їм це зробити дуже легко – є багато мишоподібних гризунів, молоді граки падають з гнізд в колоніях гніздування тощо.

Відео дня

"Діти хижих тварин дуже грайливі, але коли з'являються шуми війни, миттєво ховаються в природне сховище - в нори. Слід зазначити, що навіть, всупереч шуму війни, відсутність під час бойових дій такого вбивчого фактора з боку людини як полювання - це можливості відтворюватися не тільки цим видам, а і другим тваринам - косулям, кабанам, зайцям та іншим", - розповідає Русєв

Він оприлюднив фото, на яких зафіксовано борсуків та лисичок у місячну ніч.

Екологія Одещини

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" помітили неймовірно красивих, дивовижних птахів – червонокнижних сиворакш. Ці тропічні птахи поселилися на Кордоні "Тузлівська Амазонія". Їхній шлях пролягав від Південної Африки, звідки вони подолали, щоб дістатися України, понад 6 тис. км.

Зазвичай вони вибирають собі затишні місця на схилах наших лиманів. Вибираючи обриви над лиманами, протяжність яких величезна, вони підчищають старі нори й незабаром загніздяться. Вже у серпні вони мають летіти назад – до далекої Африки.

Сиворакша - рідкісний птах фауни України та занесений до Червоної книги, вибухи й інші шуми війни негативно впливають на їх життя.

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