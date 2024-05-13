Людей просять не наближатися - птахи потребують спокою.

У заповіднику "Тузловські лимани" (Одеська область) "блукають" рожеві фламінго, яких ще називають феніксами. Вони поки не можуть загніздитися через несприятливі умови.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці заповідника у Facebook. Торік у "Тузловських лиманах" сталася унікальна подія: тоді там вперше загніздилися фламінго, вивівши потомство зі 192 пташенят (18 з яких екологам вдалося окільцювати). Але цьогоріч птахи зіткнулися з проблемою, як уточнив заповідник:

"Останніми тижнями рожеві фламінго мешкають на Тузлівських лиманах, вони мандрують у пошуках безпечного місця для гніздування. Торік птахи спершу обрали невдале місце - дуже близько до населеного пункту, до людей, до постійного фактора неспокою. Лиш покинувши свої гнізда та віднайшовши безпечне місце вони загніздились знову та вивели потомство". Відео дня

Наголошується, що торішнє місце гніздування зараз вкрите водою, тому фламінго знову перебувають у пошуках.

"Звертаємось до всіх, хто дізнався про чудових птахів, які мешкають у нас в нацпарку, а також до місцевих жителів, які візитують до узбережжя лиманів: якщо вам пощастило зустріти фламінго, будь ласка, не підходьте ближче ніж 300 метрів до цих дивовижних птахів, особливо до їх ймовірних місць гніздування та бажано не розповсюджуйте на загал ваше місце зустрічі", - наголошують в адміністрації парку.

Підкреслюється, що серед мільйонів найунікальніших місць світу фенікси обрали саме ці українські лимани, вважаючи їх найвдалішим та найбезпечнішим місцем для появи малюків. Тому люди повинні поважати їх вибір та дати шанс на розмноження. Фламінго - неймовірні рідкісні птахи, занесені до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи, вони потребують захисту.

Поява фламінго - у березні до Одещини завітала велика зграя

Наприкінці березня 2024 року у Національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одещина) з півдня прилетіла велика зграя рожевих фламінго. Екологи казали, що птахи "досліджують" острівні системи, проводять "рекогносцировку", щоб оцінити можливість гніздування. Рівень води в лиманах був високий і такі безпечні для гніздування острови в заповідній зоні нацпарку були. Водночас кожного дня перед фламінго постають нові ризики у зв'язку із війною. Зазначалося, скільки птахи дуже чутливі, якщо шумове навантаження і фактор неспокою будуть високими, то вони не зможуть відтворитися.

Раніше, у 2017 році, фламінго вперше в Україні намагалися сформувати колонію у Херсонської області на озері Чурюк неподалік від Криму, але вивели всього 3-х пташенят - наразі доля їх невідома. Вперше птахи-"розвідники" великою зграєю з'явилися на Одещині у 2021-му. У тому році, коли на основних колоніях фламінго у Туреччині на озері ТУЗ загинула чимала кількість пташенят і дорослих птахів, вчені прогнозували, що фенікси скоро обов'язково загніздяться на Тузлівських лиманах, і це таки сталося під час війни - навесні 2023 року. Спочатку вони вибрали місце для гніздування на узбережжі лиману Бурнас біля села Базар'янка. Там гніздування було невдалим: постійно з'являлися дітлахи, вночі браконьєри, багато свійських собак - все це, попри збудовані птахами 270 гнізд, змусило залишити це небезпечну територію. Але птахи знайшли нове місце - наприкінці червня вони загніздилися в дуже цікавому місці нацпарку - на межі великих Тузлівських лиманів Шагани та Алібей.

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