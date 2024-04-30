Яскраві сиворакші вже перебувають на гніздових територіях Тузлівських лиманів.

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одеська область) помітили неймовірно красивих, дивовижних птахів – червонокнижних сиворакш, які прилетіли з тропіків.

За словами доктора біологічних наук, співробітника нацпарку Івана Русєва, ці тропічні птахи поселилися на Кордоні "Тузлівська Амазонія". Їхній шлях пролягав від Південної Африки, звідки вони подолали, щоб дістатися України, понад 6 тисяч кілометрів.

"Сиворакші летіли через багато мирних країн і прилетіли в країну де, вже третій рік точиться війна. Зазвичай вони вибирають собі затишні місця на схилах наших лиманів. Вибираючи обриви над лиманами, протяжність яких величезна, вони підчищають старі нори й незабаром загніздяться", - каже науковець.

Відео дня

Він додає, що дивовижним птахам треба поспішати, оскільки вже у серпні вони мають летіти назад – до далекої Африки.

"Сиворакша - рідкісний птах фауни України та занесений до Червоної книги, але вибухи й інші шуми війни негативно впливають на їх мірне життя", - констатує Русєв.

Сиворакша: що відомо про птаха

Це рідкісний птах, якого занесено до Червоної книги України. Сиворакша – розміром з голуба, розмах крил – 66-73 см, вага – 140-190 г, тривалість життя – до 9 років.

Наразі - вид, що зникає. Це сталося через систематичні рубки лісів (птахи залишаються без звичних для них місць гніздування) та інтенсивне ведення сільського господарства з масовим використанням інсектицидів, що прирікає дивовижних сиворакш на голодне існування. В їх раціоні переважають великі наземні комахи (жуки, коники, цвіркуни та сарана), також полюбляють дощових червів, невеликих ящірок, гризунів та жаб.

Рідкісні птахи також перебувають під захистом Бернської та Боннської конвенцій, занесені до переліку видів під опікою Європейського товариства охорони навколишнього середовища тощо.

Несподіванки "Тузлівських лиманів"

Нещодавно стало відомо, що у прибережній смузі Чорного моря, на узбережжі Тузлівських лиманів, зафіксовано неймовірну чисельність літаючих мурах. Вони тисячами кружляють в небі над морем над лиманами. За словами доктора біологічних наук, співробітника нацпарку "Тузлівські лимани" Івана Русєва, на піщаному пересипу у морській воді, на піску, на мулові спостерігається велика кількість мурах. Зокрема, на узбережжі лиману Бурнас мурахи збираються мільйонами, спарюються, а потім гинуть і падають у воду - на 1 кв. метрі - десятки тисяч мурах.

Науковець наголосив, що на Бурнасі за декілька днів скупчилось десятки мільярдів мурах – відбувається "шлюбний час". Й це - несподівано рано по строках через зміну клімату, торік на Тузлівських лиманах таке явище було у червні.

Вас також можуть зацікавити новини: