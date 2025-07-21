Колись ботанічний раритет зростав по степових схилах Тузлівських лиманів, але востаннє його там бачили кілька десятиліть тому.

В Одеській області просто на дорозі знайшли рідкісну червонокнижну квітку колхікум анкарський, яка росте лише в Причорномор’ї та вирішили переселити її до Національного природного парку "Тузлівські лимани".

"Дуже багато у нас в Причорномор’ї зростає цікавих, незвичайних рослин, яких не зустріти в інших місцях України. Наприклад, як в казці про дванадцять місяців, є "підсніжник", який квітує на Новий рік. Зветься він пізньоцвіт анкарський, або колхікум анкарський. Як видно з назви, квітують пізньоцвіти набагато пізніше за інші схожі рослини (наприклад, крокуси), аж восени, але пізньоцвіт анкарський квітує ще пізніше, настільки, що його можна назвати першоцвітом", - розповіли співробітники заповідника.

За словами фахівчині Олени Бронскової, всі чотири види пізньоцвітів, що зростають в Україні, дуже рідкісні та занесені до Червоної книги, але колхікум анкарський починає квітнути вже з останніх чисел грудня, продовжує протягом січня-лютого і закінчує в середині березня.

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Пояснюється, що колись цей ботанічний раритет зростав по степових схилах Тузлівських лиманів, але востаннє його там бачили кілька десятиліть тому, та в списку флори НПП "Тузлівські лимани" він має статус "зниклий". Припускається, що через розорювання залишків степів та викопування ця рослина була знищена до офіційного утворення національного парку. У повідомленні йдеться:

"На щастя, приблизно в 30 км від Тузлівських лиманів на знівечених лісорозведенням степових схилах, пізньоцвіту анкарському вдалося вижити. І у науковців парку народилася ідея пересадити частину рослин, щоб відновити рідкісний вид там, де він колись зростав і де надалі він буде в безпеці".

За уточненням Бронскової, для потрібно було отримати дозвіл офіційного дозволу Міністерства захисту довкілля, тим паче, що в місці, де планувалося вилучати рослини, вони зростали на польовій дорозі і їм загрожувало знищення. У липні працівники заповідника в присутності представників Держекоінспекції виїхали на місце зростання пізньоцвіту й отримали 100 бульбоцибулин, які тепер висадять на узбережжя Тузлівських лиманів. Як сподіваються науковці, таким чином вони започаткують нові покоління цієї непересічної рослини.

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