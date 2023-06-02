Серед крилатих "емігрантів" фахівці знайшли птахів, яких окільцювали в Туреччині та Франції.

У національному природному парку "Тузлівські лимани", що на Одещині, рожеві фламінго, яких також називають феніксами, облаштували 160 "будинків".

Як розповіли у нацпарку, фламінго, які цьогоріч вперше почали гніздування у цьому заповіднику, продовжують будувати гнізда. Наразі їх вже нарахували близько 160. "Птахам подобається місцевий пляж на березі лиману, і вони розташувалися там трьома приблизно рівними групами - неподалік одна від одної", - повідомили фахівці.

Також зазначається, що місцевими науковцями помічені птахи з пластиковими кольоровими орнітологічними кільцями. Зокрема, зафіксовано чотири таких фламінго: три рожеві красені отримали такі "прикраси" в Туреччині, один - у Франції.

Відео дня

Вчені пояснюють, що кільцювання проводиться з метою вивчення біології птахів: шляхів їх міграцій, розселення, тривалості їх перельотів, віку, виживання, швидкості розмноження тощо.

"Але дивовижні фенікси подолали тисячі кілометрів і вирішили загніздитись саме у нас", - підкреслили одеські фахівці.

Вони кажуть, що наразі у фламінго критичний період - якщо птахів потурбувати чи налякати, - вони можуть покинути "Тузлівські лимани" та власні гнізда. Тому населення просять не лякати птахів на місці будівництва колонії, і тоді вони матимуть шанс виростити пташенят та повернутися до Одещини наступного року.

"Птахи довірились нам з вами, ми не маємо права їх підвести", - заявляє адміністрація парку.

Цікаві новини Одеської області - сьогодні це варто прочитати

Нагадаємо, у травні в національному природному парку "Тузлівські лимани" вперше почали гніздитися рідкісні рожеві фламінго. Навіть жителі обласного центру вперше бачили, як 80 фламінго летять зі сходу низько над Одесою в напрямку заповідника.

Повідомлялося, що фахівці нарахували у парку понад 500 фламінго.

Довідка УНІАН. "Тузлівські лимани" - національний природний парк, розташований на Одещині. Він створений 1 січня 2010 року. Його площа 27 865 га, а загальна площа водних дзеркал водойм становить 206 кв. км. Система озер, розташованих у парку, має статус водно-болотних угідь міжнародного значення, згідно з Рамсарською конвенцією, з особливим охоронним режимом.

Вас також можуть зацікавити новини: