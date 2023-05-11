Адміністрація заповідника оприлюднила цікаві фото та відео, на яких зафіксовано "фенікса".

На Одещині надовго затримались рідкісні рожеві птахи – фламінго. Як повідомляє адміністрація національного природного парку "Тузлівські лимани", цьогоріч фламінго сподобали територію заповіднику на Одещині, як ніколи.

Якщо в попередні роки вони тримались тут упродовж двох-трьох днів, то цієї весни вже більше двох тижнів фламінго кочують, змінюючи один заповідний лиман на інший.

"Серед тринадцяти лиманів парку їм є де розгулятись. Тут рожевим пернатим спокійно, комфортно та ситно, тому вони не поспішають відлітати", - зазначають у заповіднику .

Відео дня

За словами місцевих жителів, вони наразі нарахували понад 300 фламінго.

Тут дивовижні фламінго шукають собі поживу, набираються сил та тішать своєю граціозністю місцевих жителів, один із яких відзняв птахів на лимані Бурнас. Ці цікаві фото та відео оприлюднила адміністрація нацпарку.

Фламінго на Одещині - деталі

Слід знати, що фламінго також називають "феніксом". Ці птахи нагадують одночасно орла, косаря чи чаплю. "Тузлівські лимани" – національний природний парк на Одещині, загальна площа якого майже 28 тис. га. Тількі водні дзеркала водоймів займають 206 кв. км. Система озер, розташованих тут, має статус водно-болотних угідь міжнародного значення, охороняється Рамсарською конвенцією.

Нагадаємо, нещодавно у нацпарку повідомляли, що до нього завітали фламінго: вони пролетіли над заповідником, але потім повернулись.