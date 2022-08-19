Відомо, що грип являє собою високопатогенний штам вірусу H5N1. З моменту його раннього виявлення у домашніх і диких птахів навесні 2021 року цей новий штам вбив понад 86 мільйонів птахів тільки в США і Європі.

У світі до пандемії COVID-19 загибель 86 мільйонів птах стала б глобальною новиною, але не зараз.

Як пише Financial Times, 5 червня в Шотландії в одного з птахів олуш виявили перші ознаки пташиного грипу. Відтоді вірус знищив тисячі птахів у заповіднику.

Відомо, що грип являє собою високопатогенний штам вірусу H5N1. З моменту його раннього виявлення у домашніх і диких птахів навесні 2021 року цей новий штам вбив понад 86 мільйонів птахів тільки в США і Європі, в основному в результаті вибракування домашньої птиці й масового забою птахів в місцях, де були виявлені випадки захворювання.

Європейське управління з безпеки харчових продуктів заявило, що епідемічний сезон 2021-2022 років був наймасштабнішим з коли-небудь зареєстрованих на континенті.

Повідомляється, що також постраждали сотні тисяч диких птахів, особливо морських птахів, що живуть щільними колоніями — оптимальні умови для поширення хвороби.

Рівень передачі серед диких видів птахів безпрецедентний, зазначають науковці. Хоча від попереднього штаму постраждали кілька видів, перш ніж він зник до кінця зими, нинішній штам заразив сотні видів і зберігається в популяціях цілий рік.

У Шотландії мешкає близько 60% великих поморників, хижих птахів, відомих як морські пірати. Захисники природи попереджають, що масштаби смертності можуть призвести до локального зникнення виду.

"У світі до COVID-19 все це могло б стати головною глобальною новиною. Але з пандемією, вторгненням Росії в Україну, рецесією, що насувається, і ще одним інфекційним захворюванням, що представляє більший ризик для людини - мавпячою віспою - пташиний грип ледь потрапив до порядку денного", - пишуть у FT.

"Я працюю у сфері охорони природи вже 30 років і ніколи не бачила нічого подібного", — говорить Сьюзен Девіс, виконавчий директор шотландського Центру морських птахів в Норт-Бервіку (Шотландія).

Центр протягом багатьох років організовував поїздки на Басс-Рок, де знаходиться найбільша у світі колонія олуш, а зараз це місце одного з найзначніших спалахів H5N1. Зображення з безпілотників, що порівнюють Басс-Рок в червні цього року з вереснем 2020 року, показують масштаби катастрофи.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, було зареєстровано лише два випадки зараження людей новим штамом H5N1, але з 2003 року 456 людей померли від зараження попередніми штамами вірусу.

"Нові інфекційні захворювання являють собою чимраз більшу загрозу як для людей, так і для тварин, як попереджали вірусологи протягом десятиліть, але не мали великого ефекту, поки не вибухнув COVID", - зазначають у виданні.

ВООЗ повідомляє, що 75% нових інфекційних захворювань, виявлених за останні три десятиліття, виникли у тварин. В умовах масової урбанізації, промислового землеробства і руйнування природного середовища існування ми живемо в безпосередній близькості від домашньої худоби, що підвищує ризик мутацій і поширення на інші види. Тим часом дослідження, опубліковане в журналі Nature Цього місяця, показало, що більш ніж половина відомих людських патогенних захворювань ускладнюються зміною клімату.

Марко Барб'єрі, науковий консультант CMS, зазначає, що первісний спалах H5N1 привернув увагу всього світу, оскільки міг заразити людей. Нинішня мутація вірусу не має такого "зоонозного потенціалу", як він каже, що означає здатність переходити від тварин до людей. Хоча у людей було зареєстровано два випадки, це не мало для спалаху такого масштабу. Це може пояснити більш повільну реакцію урядів на спалахи в колоніях диких птахів.

Королівське товариство захисту птахів розкритикувало уряд за те, що він "заснув за кермом" під час недавньої надзвичайної ситуації. Він закликав до плану негайних дій у відповідь в Англії, де колонії крячків у Нортумберленді були розорені, і до плану подальших можливих спалахів цієї зими.

Правда, мало що можна зробити для уповільнення спалахів у диких тварин після їх зараження.

"Грип ендемічний для диких птахів, і ми не можемо вакцинувати їх або відстежувати їх з будь-якою деталізацією", — говорить Пол Дігард, завідувач кафедри вірусології Інституту Росліна, науково-дослідного центру зоотехніки Единбурзького університету.

Барб'єрі та Кромі кажуть, що одним зі способів пом'якшення довгострокових втрат населення через пташиний грип є зменшення навантаження на навколишнє середовище, яке вже піддаються морські птахи, і збереження населення шляхом збереження.

"Ми повинні визнати, що все наше здоров'я взаємопов'язане", - говорить Кромі. - "Не те щоб природа була чимось там".

Зазначимо, що симптоми вірусу неприємні: млявість, сплутаність свідомості, птахи не можуть підняти голову і крила, трясуться і кивають головою, а в воді плавають колами.

Новий штам H5N1 вразив не тільки диких птахів. Навесні вчені почали виявляти випадки у ссавців. Відтоді це було підтверджено у смугастих скунсів, опосумів Вірджинії, єнотів, рисі, норок, койотів і у тюленів.

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