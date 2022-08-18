В Україні всім центрам контролю і профілактики хвороб встановили тест-системи для виявлення, в тому числі, мавпячої віспи.

В Україні станом на зараз немає зафіксованих випадків мавпячої віспи. Система виявлення цього вірусу встановлена.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Поки немає випадків (мавпячої віспи - УНІАН). Але система діагностики є, забезпечена. Ми зробили крок на випередження і встановили всім нашим центрам контролю і профілактики хвороб тест-системи для виявлення, в тому числі, мавпячої віспи. Плюс, ми зробили певну модернізацію тест-систем на дослідження за методом полімеразної ланцюгової реакції приблизно 20 нозологій", - розповів глава МОЗ.

Що таке мавпяча віспа

Віспа мавп - це вірус, яким людина може заразитися від тварин. Симптоми схожі на ті, які фіксували у пацієнтів з натуральною віспою, але менш серйозні.

Серед них: лихоманка, головний біль, слабкість, висипання на шкірі. Зазвичай симптоми самі проходять протягом двох-трьох тижнів, але в деяких випадках виникають ускладнення, які можуть привести до смерті.

За даними ВООЗ, у 92 країнах світу зафіксували вже понад 35 тисяч випадків цієї хвороби. З них 12 осіб померли.

Нагадаємо, в кінці липня ВООЗ оголосила спалах віспи мавп "надзвичайною ситуацією".

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