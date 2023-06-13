Стало відомо про загибель всіх мешканців кінного клубу на лівобережжі.

Одеські волонетри розповіли, що тварини, яких вони врятували на Херсонщини після теракту на Каховській ГЕС, були вкриті хімічною плівкою.

Як повідомила на брифінгу у медіацентрі Україна-Одеса голова громадської організації "Закон природи" Яна Титаренко, в перші кілька днів після теракту одеські волонтери власноруч вивезли до Одеси 175 тварин з Херсонщини.

За її словами, зараз тварин, яких треба вивозити із зони затоплення, значно менше, бо, чим більше часу минає після початку штучного повені, тим менше шансів, що вони живі.

Зараз на піклуванні одеських волонтерів залишилося 20 тварин, врятованих з Херсонщини.

"Решту ми роздали, а ці, що залишилися – проблемні. Зараз вони знаходяться у ветеринарних клініках, мають проблеми зі здоров’ям, або просто старі і люди не хочуть їх брати", - розповіла Титаренко.

За її словами, серед цих 20 тварин – бідолашний собака, який дивом врятував та прибув до Одещини на "плоті". Більш того, аналогічним чином до місцевого узбережжя приплив ще один пес. Як розповіла Титаренко, волонтерам зателефонував житель села Григорівка та поросив забрати тварин, яких він власноруч забрав з плоту.

"Це - дві собаки. Одна з них вже знайшла нову родину в Одеській області. Інша - яка стала зіркої ЗМІ, наразі перебуває в кліниці. У неї є проблеми зі здоров’ям, але вони не пов’язані з "мандрівкою" морем. Це літній пес, який не чує на обидва вуха та має проблеми зі шкірою. Спочатку десь десять людей заявляли, що саме вони є його власниками, але потім ніхто не признав", - розповіла Титаренко.

Як з’ясували волонтери, це безпритульний пес, яким піклувалися місцеві жителі. Тому одеські зоозахисники вирішили: будуть його лікувати, а потім він залишать під опікою у себе. Титаренко підкреслює, що на її пам’яті – це перший випадок, коли собаки "мандрували" морем у такій спосіб.

"У нас немає сумнівів, що собаки саме з Херсонщини", - підкреслила волонтер.

Вона додає, що всі врятовані херсонські тварини покриті якоюсь слизькою плівкою, яка має запах нафтопродуктів. В Одесі тварин кілька разів мили, щоб, хоча б, якось прибрати "аромат".

Титаренко акцентує, що наразі місцевий центр адоптації собак перетворився в справжню "Мекку" - одесити несуть допомогу - корми, ошийники тощо. Зоозахисники вже відвантажили 10 тонн корму на Херсонщину, де волонтери розвозять його на острови, бо там залишилися люди з тваринами, яких немає змоги годувати.

"Бо немає води, газу тощо", - уточнила Титаренко.

Наразі волонтери Херсонщини та Миколаївщини продовжують збирати тварин від херсонського населення та ДСНС, але є багато свійських тварин – корів, кіз, коней тощо, диких тварин, які вже загинули.

За словами волонтера Олексія Білецького, можна щось казати тільки про те, що сталося на правобережжі, а про наслідки на окупованому лівобережжі можна лише здогадуватися.

"Наприклад, сьогодні я отримав інформацію про те, що кінний клуб "Буцефал", який там знаходиться, був затоплений. Ми знаємо, що всіх коней відпустили, щоб вони врятувалися. Але вони повернулися назад – до своєї домівки та всі загинули. Це був перший клуб на Херсонщині , який займався кінним спортом та вирощував коней", - констатує Білецькій.

За його словами, на лівому березі залишається багато людей та тварин, які потребують допомоги, але "витягти" вдається лише одиниці.

Як постаржали тварини через теракт РФ на Каховській ГЕС

6 червня стався теракт на Каховській ГЕС – російські військові підірвали дамбу, що привело до масштабної екологічної катастрофи. Загинуло безліч тварин, але деяким вдається врятуватися. Наприклад, до узбережжя Чорного моря в Одеській області на уламках будинку течією прибило собаку.

До одеського узбережжя почало прибивати тіла оленів, які загинули через повінь на Херсонщині, спричинену руйнуванням Каховської ГЕС російськими окупантами.