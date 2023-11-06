Ворог просто краде тварин й знищує унікальний заповідник.

Окупаційна адміністрація краде тварин з херсонського заповідника "Асканія-Нова" та перевозить їх до краснодарського "Сафарі-парк". Про це повідомив Центр національного спротиву.

Зазначається, що крадіжка відбувається в межах "угоди про співробітництво", проте відповідна угода не є дійсною, адже від українського заповідника її підписує російський ставленик, який не є керівником.

"За фактом ворог просто краде тварин й знищує унікальний заповідник. Раніше на території заповідника були також помічені російські військові", - заявили в ЦНС.

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Росія захопила український заповідник "Асканія-Нова" - що відомо

У 2022 році російські окупанти захопили Інститут тваринництва "Асканія-Нова". 25 березня 2023 року біосферний заповідник "Асканія-Нова" в Херсонській області опинився під контролем окупантів.

До того часу, попри на окупацію території, відсутність поточних витрат, повністю порушену транспортну логістику та критичну масу організаційних проблем установа функціонувала в українському форматі та здійснювала передбачені види та обсяги робіт.

У вересні 2023 року в біосферному заповіднику "Асканія-Нова", що знаходиться на окупованій території Херсонської області, зафіксовано пожежу. Вогонь охопив близько 7 тисяч гектарів на ділянці "Південна".

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