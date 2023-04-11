Росіяни завдають шкоду дикій природі у 10 нацпарках, 8 заповідниках та двох біосферних заповідниках, що перебувають під їхнім контролем.

Минулого місяця російські окупанти захопили заповідник "Асканія-Нова". Загалом під контроем загарбників перебувають 20 заповідників в Україні. Ворог перетворює їх на мисливські угіддя, копальні й парковки для танків, заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Росіяни вже окупували двадцять заповідників в Україні. Парки, де рідкісні види тварин і рослин мають охороняти, вони перетворюють на мисливські угіддя, копальні та парковки для танків. Виживання дикої природи – це ще одна важлива причина, чому звільнити українські землі потрібно якомога швидше", - зазначив Єрмак.

Він також опублікував інформаційний відеоролик, який розповідає про масштаби окупації та її наслідки. Зокрема, про те, якої шкоди росіяни завдають дикій природі у 10 нацпарках, 8 заповідниках та двох біосферних заповідниках, що перебувають під їхнім контролем.

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Екоцид в Україні - це треба знати

На захоплених територіях України окупанти проводять неконтрольовану варварську вирубку лісових насаджень. Наприкінці березня поточного року біосферний заповідник "Асканія-Нова" у Херсонській області опинився під контролем окупантів. Незабаром після цього ворог почав вихвалятися в соцмережах фотографіями вбитих тварин. Крім цього, через війну, розв’язану Росією, масово гинуть дельфіни.

Загалом за рік повномасштабної війни українська влада задокументувала понад 2,3 тисячі злочинів проти природи, скоєних окупантами. Збитки, завдані екосистемі України оцінюють у 2 трлн гривень (без урахування шкоди, завданої на нині окупованих територіях).

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