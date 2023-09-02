Вогонь охопив близько 7 тис.га землі на ділянці "Південна".

У біосферному заповіднику "Асканія-Нова", що знаходиться на окупованій території Херсонської області, зафіксовано пожежу.

Як повідомляє прес-служба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України у своєму Telegram-акаунті, вогонь охопив близько 7 тисяч гектарів на ділянці "Південна".

Заповідник"Асканія-Нова"

У 2022 році російські окупанти захопили Інститут тваринництва "Асканія-Нова".

25 березня 2023 року біосферний заповідник "Асканія-Нова" в Херсонській області опинився під контролем окупантів.

До того часу, попри на окупацію території, відсутність поточних витрат, повністю порушену транспортну логістику та критичну масу організаційних проблем установа функціонувала в українському форматі та здійснювала передбачені види та обсяги робіт.

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