У біосферному заповіднику "Асканія-Нова", що знаходиться на окупованій території Херсонської області, зафіксовано пожежу.
Як повідомляє прес-служба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України у своєму Telegram-акаунті, вогонь охопив близько 7 тисяч гектарів на ділянці "Південна".
Заповідник"Асканія-Нова"
У 2022 році російські окупанти захопили Інститут тваринництва "Асканія-Нова".
25 березня 2023 року біосферний заповідник "Асканія-Нова" в Херсонській області опинився під контролем окупантів.
До того часу, попри на окупацію території, відсутність поточних витрат, повністю порушену транспортну логістику та критичну масу організаційних проблем установа функціонувала в українському форматі та здійснювала передбачені види та обсяги робіт.