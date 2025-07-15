Фахівець зазначив, що час, коли пташенята починають літати є найнебезпечнішим для них і розповів чому.

Білі лелеки можуть дати потомство лише у 3-4-річному віці. Тому вони не завжди повертаються з Африки на літо в Україну.

Про це "Телеграфу" розповів доцент кафедри екології та зоології Навчально-наукового центру "Інститут біології та медицини" Київського національного університету ім. Т. Шевченка та співробітник Національного природного парку "Пирятинський" Анатолій Подобайло. Фахівець зазначив, що загалом найнебезпечнішим періодом для молодих лелек є час, коли вони стають на крило.

Він зауважив, що дуже багато лелечих гнізд знаходиться на опорах ліній електропередачі, тому молоді пташенята часто заплутуються в проводах, внаслідок чого падають і калічаться.

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"Тоді сердобольні люди піднімають хай: "Врятуйте лелеку!"", - сказав фахівець.

При цьому він додав, що для порятунку такої великої кількості пташенят ніякого ні людського, ні матеріального ресурсу не вистачить.

"Рятувати їх не варто. Треба бути холоднокровним і розуміти, що слабші у природі мають загинути", - нагадав науковець головний закон природи.

Він також розповів, що у парку "Пирятинський" є пара лелек Одарка з Грицьком, які завжди були рекордсменами з виведення потомства. За даними Подобайла, пара щосезону ставили на крило 4-5 пташенят, але таке вдається не всім парам лелек.

"Ми обліковуємо потомство білих лелек у парку. Це робиться до того, як пташенята почнуть вилітати з гнізд. Загалом їх у нас 81. Ми перевірили половину. Сьогодні по четверо пташенят зафіксували у двох гніздах. А переважно троє-двоє. Загалом вийдемо на цифру 2,2 пташеняти на пару дорослих. Це нормальна середня цифра", - пояснив зоолог.

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25 травня знаменитий лелека Грицик позбувся свого пташеняти. Повідомлялося, що у відомій родині лелек Одарки та Грицика, що мешкають в Національному природному парку "Пирятинський" на Полтавщині, вилупилося п’ятеро пташенят, однак тато виніс з гнізда одного з них.

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