У "будиночку", обладнаному на 3-метровій висоті, вже є пташенята.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику знайшли гніздо рідкісного птаха - чорного лелеки. Про це йдеться у публікації, що розміщена на сторінці установи у Facebook.

"Вчора наш орнітолог спільно з фахівцями Опачицького ПНДВ відвідали околиці села Камʼянка, де навесні було зафіксовано гніздо чорного лелеки. У гнізді, розташованому на висоті понад 3 метри, чітко було видно трьох пташенят", - розповіли дослідники.

Зазначається, що чорний лелека - дуже обережний і рідкісний птах, тож кожне гніздо має величезне значення для збереження виду.

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За словами співробітників заповідника, коли пташенята підростуть, їх планують закільцювати. Це дозволить здійснювати моніторинг стану популяції, проводити наукові дослідження та вивчати міграційні процеси.

Лелека чорний - вид птахів з роду Лелека, родини Лелекових. Веде потайний спосіб життя. Один з 5 видів роду; один з 2-х видів роду у фауні України. В Україні гніздовий, перелітний птах. Оселяється переважно біля лісових озер чи лісових боліт. Охороняється Конвенцією з міжнародної торгівлі вимираючими видами дикої фауни і флори (CITES), Боннською та Бернською конвенціями. Занесено до Червоної книги України (статус - рідкісний).

Чорнобильський заповідник - останні новини

Як писав УНІАН, нещодавно у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику врятували зайця, якого переслідувала лисиця. За словами дослідників, вони помітили зайця, який стрімголов мчав прямо на них, попри природну обережність і страх перед людьми.

Тварина не зупинилася, лише трохи сповільнилася, перевела подих та рушила прямо на дослідників. Незабаром вони побачили лисицю, яка з’явилася слідом за потенційною здобиччю. Побачивши людей, руда втратила запал до переслідування й відступила.

Також повідомлялось, що у Чорнобильському заповіднику "впіймали" спів надзвичайної пташки. Йдеться про горихвістку чорну, яка уникає дикої природи, обираючи для життя занедбані будівлі, щілини в стінах та горища.

"Спів самця - справжній музичний перформанс. У гарну погоду він може співати до шести годин на добу, повторюючи один і той самий куплет із варіаціями до 5000 разів! До основної пісні додаються характерні свисти "фіть" і клацання "тек", які складаються у неповторну акустичну мозаїку", - додали у повідомленні заповідника.

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