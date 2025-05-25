Тато покинув пташеня у кукурудзяному полі.

У відомій родині лелек Одарки та Грицика, що мешкають в Національному природному парку "Пирятинський" на Полтавщині, вилупилося п’ятеро пташенят, однак залишилося четверо, бо тато виніс з гнізда одного з них.

Як зазначається на сторінці "Лелека Грицько" у Facebook, птахи так роблять, тому що спрацьовує природний відбір, коли виживає найсильніший. Тобто маленька лелека на прізвисько Катруся була найслабшою у виводку. Як пояснили орнітологи, лелека-батько вирішив позбутися Катрусі, щоб дати більше шансів вижити іншим пташенятам.

За словами дослідників, на щастя, Грицик відніс Катрусю недалеко – за 100 м від "домівки" та покинув у кукурудзяному полі, але фахівці швидко знайшли пташеня та надали необхідну допомогу.

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"Лелеченя вчасно знайшли, нагодували. Зараз воно в надійних руках і отримує всю необхідну допомогу. Чи повернеться пташеня до дикої природи, поки не знаємо, але шанс на життя воно отримало", - запевнили фахівці.

Зокрема, у реабілітаційному центрі "Садиба Нюшанік" Катруся за призначенням ветлікарів отримала препарати для лікування ентериту, виявленого в неї при обстеженні у клініці.

"Ентерит – це запалення слизової оболонки тонких кишок, спричинене вживанням недоброякісної їжі, хімічними подразненнями, кишковими інфекційними хворобами", - пояснили фахівці.

Вони зазначили, що пташенятко оговтується та вже встигла полюбити морожених карасиків.

Інші новини про тварин

Нещодавно у Національному природному парку "Тузлівські лимани" кільцювали двох рожевих пеліканів – рожевих баб, яких для цього привезли з Київщини. Доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв розповів, що рідкісні птахи народились під час війни, у 2024 році, ймовірно - на окупованій території Херсонської області, у Чорноморському біосферному заповіднику. Після гніздування вони полетіли на зимівлю не на Південь, а на Північ.

Згодом одного птаха знайшли у Крижопільському району Вінницької області, другого – на Дніпропетровщині. Вони були дуже слабкі, але волонтери їх відвезли до садиби "Нюшанік. Допомога птахам". Птахів виходили, відвезли до парку "Тузлівські лимани", де їх випустили на волю.

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