З'ясувалося, що виверження вулкана на початку 2022 року біля берегів Тонга не спричинило катастрофічного виснаження озону над Антарктидою.

Озоновий шар перебуває на "шляху до довгострокового відновлення", незважаючи на руйнівне виверження вулкана в південній частині Тихого океану, заявила Всесвітня метеорологічна організація.

Згідно з поточними тенденціями, озоновий шар стане таким, яким був у 1980 році приблизно до 2066 року над Антарктикою, до 2045 року над Арктикою і до 2040 року для решти світу, заявило агентство ООН.

Хоча виверження вулкана на початку 2022 року призвело до короткого періоду прискореного виснаження озону над Антарктидою торік, загальні втрати були обмеженими, говориться в щорічному бюлетені з озону.

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Озоновий шар захищає Землю від ультрафіолетового випромінювання Сонця, яке для людей загрожує раком шкіри та іншими ризиками для здоров'я.

Китай залишається найбільшим у світі виробником шкідливих речовин, що руйнують озоновий шар. Міністерство охорони довкілля Китаю незабаром опублікує план щодо поліпшення контролю за викидами шкідливих речовин.

Інші новини про стан озонового шару

Зусилля світової спільноти зі збереження озонового шару Землі привели до результату - через 40 років він зможе повністю відновитися. Вчені ООН у звіті, який випускають раз на 4 роки, зазначили, що відновлення озонового шару допоможе певною мірою нейтралізувати наслідки змін клімату. За розрахунками ООН, за умови збереження цієї динаміки, до середини століття температура повітря на планеті буде на градус нижчою, ніж могла б бути.

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