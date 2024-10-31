Етанол, поширений в екосистемах, може лікувати та впливати на поведінку тварин.

Якщо раніше вважалося, що тварини, що приохотилися до алкоголю, - явище вкрай рідкісне, то зараз вчені стверджують протилежне. На думку дослідників, в екологічних системах міститься багато етанолу, який дикі звірі вживають як їжу.

Зокрема, сьогодні, 30 жовтня, Trends in Ecology & Evolution опублікував огляд, в якому зазначено, що "природний" етанол зустрічається майже в кожній екосистемі. Тому, цілком імовірно, багато тварин, що харчуються фруктами й нектаром, споживають його регулярно. Інакше кажучи, "спиртне" - їх звичний раціон.

"Ми відходимо від антропоцентричного погляду, що етанол – це просто те, що використовують люди. У природі його набагато більше, ніж ми думали раніше, і більшість тварин, які їдять солодкі фрукти, наражаються на його певний вплив", — зазначає еколог Кімберлі Хокінгс.

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Йдеться, що етанол набув широкого поширення приблизно 100 млн років тому, коли квіткові рослини почали виробляти нектар, а фрукти "бродити". Наразі етанол, як і в давні часи, є практично у всіх екосистемах, особливо в тропіках. Як правило, фрукти, що "забродили" природним шляхом, містять до 2% алкоголю. Однак, наприклад, у Панамі у перезрілих пальмових плодах рівень етанолу може перевищити 10%.

За даними вчених, тварини отримали гени для переробки етанолу ще до того, як дріжджі почали його виробляти. Однак, є докази того, що еволюція покращила здатність до засвоєння етанолу у ссавців та птахів. Наприклад, птах омелюх, що мешкає в Америці, Європі та Азії, харчується, в тому числі ягодами горобини, в яких вміст алкоголю досягає 0,3%.

"З екологічної думки невигідно бути п'яним, коли ви лазите по деревах або вночі вас оточують хижаки… Це протилежність людям, які хочуть сп'яніти, але насправді не хочуть калорій, а тварини хочуть калорій, але не сп'яніння", - каже молекулярний еколог Метью Карріган.

Як пише SciTechDaily з посиланням на згаданий огляд, дія етанолу в організмах тварин вимагає подальшого вивчення, необхідні додаткові дослідження, щоб зрозуміти його вплив на їхню фізіологію та еволюцію. Але вже зараз вчені припускають: етанол є для звірів джерелом калорій, він своїм запахом допомагає у пошуку їжі, а також захищає від паразитів. Зокрема, плодові мушки відкладають яйця в речовини з етанолом, знижуючи ризик паразитування.

"Етанол може мати медичні переваги: ​​плодові мушки навмисно відкладають яйця в речовини, що містять етанол, що захищає їх яйця від паразитів, а личинки плодових мушок збільшують споживання етанолу, коли на них паразитують оси", - йдеться у публікації.

Також автори дослідження припускають, що етанол може стимулювати дофамін та ендорфіни, сприяючи соціальній поведінці тих же мавп. Мова про відчуття розслабленості, яка сприяє їхній певній "розкутості".

"Однак, щоб це перевірити, нам дійсно потрібно дізнатися, чи викликає етанол фізіологічну реакцію в дикій природі", - пояснила еколог поведінки Ганна Боуленд.

Як уточнюється, алкоголь, можливо, змінює сексуальну поведінку тварин. Наприклад, самки дрозофіли виду Drosophila simulans менш вибіркові при виборі партнерів під впливом алкоголю і поєднувалися з великою кількістю самців. При цьому самці просто "напивалися", коли "жінки" їх відкидали.

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