Дворічному крос-лабрадору Коко потрібна була невідкладна допомога рятувальників тварин, адже він страждав від серйозної залежності.

У Британії дворічного лабрадора Коко вилікували від алкогольної залежності. Як повідомляє видання Telegraph, це перший випадок подібного лікування собак.

Коко був доставлений до фонду порятунку тварин разом зі ще одним собакою після смерті їхнього власника. Ветеринари звернули увагу на судоми у собак і з'ясували, що тварини страждають від абстинентного синдрому. Тварини пили залишені на столі спиртні напої, коли їхній господар лягав спати.

Один собака пізніше помер, а Коко вдалося одужати після лікування від алкогольної абстиненції. Тварина чотири тижні перебувала під дією седативних препаратів, щоб позбутися нападів.

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"Коко з нами вже понад місяць, з моменту прибуття йому потрібна була інтенсивна терапія. Його історія трагічна... Але тепер Коко перестав приймати ліки й поводиться, як нормальна собака", — повідомили ветеринари.

Тепер тварині шукають нову сім'ю, хоча і зазначають, що ще потрібен час, щоб поспостерігати за Коко, а лише потім віддавати в добрі руки.

"П'яний" курйоз на борту літака

Раніше чоловік у стані алкогольного сп'яніння помочився на попутницю бізнес-класу рейсу Air India. Через кілька тижнів після інциденту і після скарги постраждалої авіакомпанія домоглася порушення справи проти дебошира і рекомендувала внести його в список осіб, яким заборонені польоти.

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