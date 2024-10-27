Антарктиці людям не можна наближатися до тварин, але навпаки це правило не працює.

В Антарктиці пінгвіни майже не бояться людей і навіть виявляють до них інтерес. Побачивши українського полярника, птахи підійшли до нього та зацікавлено роздивлялися.

Як повідомили у Національному антарктичному науковому центрі України, в Антарктиці людям не можна наближатися до тварин, але навпаки це правило не працює. Тобто, самі мешканці цієї частини земної кулі можуть наближатися до людей, коли заманеться. Науковці звертають увагу, що особливо це стосується найчисленніших сусідів українських полярників – субантарктичних пінгвінів.

"Здебільшого вони не бояться людей і часом самі виявляють до них інтерес. Тож якщо присісти на камінчику десь поруч з океаном і поринути в думки, то можна незчутися, як поруч з'явиться чимало пінгвінів", - розповіли науковці.

Йдеться, що саме так вийшло у озонометриста 29-ї УАЕ Сергія Якущенка на мисі Пінгвін-Пойнт острова Галіндез, де знаходиться українська полярна станція "Академік Вернадський". Там зграя чорно-білих птахів рушила в його бік і зацікавлено роздивлялася. Чоловік навіть записав відео, на якому зафіксовано, як кілька пінгвінів рухається прямо на нього, зупиняється неподалік і "перемовляється" один з одним, роздивляючись "гостя".

Науковці розповіли, як інколи пінгвіни навіть намагаються спробувати на дзьоб елементи одягу чи екіпірування полярника. Наприклад, посмикати за шнурки на черевиках. Деякі пінгвіни гніздують досить близько до "Академік Вернадський", подекуди навіть використовують для цього її споруди. Тож за ними українські полярники можуть спостерігати прямо з вікон станції.

Пінгвіни в Антарктиці

В середині жовтня українські біологи нарахували на острові Галіндез понад 3,5 тис. пінгвінів. Нещодавно там серед субантарктичних пінгвінів помітили дві пари "адельок". Вид Аделі легко впізнати за червоним дзьобом та білими смугами на скронях. Вони мініатюрніші, мають повністю чорну голову та біло-блакитні очі. Представники цього виду здебільшого гніздують на інших островах, а до українських полярників, на Галіндез, заходять у гості.

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