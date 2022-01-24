Зловмисників спіймали на острові Джарилгач.

Браконьєри біля острова Джарилгач у Херсонській області виловили понад 400 кілограмів червонокнижних видів риби. Загальна сума збитку склала 4,5 мільйона гривень.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Зловмисників спіймали на острові Джарилгач. За даними правоохоронців, шестеро місцевих жителів з двома човнами виловили більше чотирьохсот кілограмів риби, яка внесена до Червоної книги України. У браконьєрів вилучили білугу, осетрів, севрюгу, калкана і камбалу Глосса.

Популяція цих видів риби скоротилася через надмірний вилов. В Україні існує загроза їх повного зникнення. Браконьєрам за незаконну риболовлю загрожує штраф і обмеження волі до трьох років.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня 2021 року Кабінет Міністрів збільшив штрафи за незаконний вилов риби - в десятки і навіть сотні разів, залежно від виду риби.

При цьому за 2021 рік профільні Державні установи Держрибагентства в українські водойми випустили понад 16,2 млн примірників молодої риби, а саме майже 11 млн екземплярів рослиноїдних видів риб і коропа, понад 1,5 млн екземплярів стерляді, осетра російського і севрюги і більше 3,5 млн екземплярів щуки, судака, сома і ляща

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