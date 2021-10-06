Уряд посилив державну політику щодо незаконного рибальства.

Кабінет міністрів збільшив штрафи за незаконний вилов риби - в десятки і навіть сотні разів, залежно від виду риби.

Як повідомив міністр агрополітики та продовольства Роман Лещенко у своєму Telegram-каналі, таке рішення Уряд ухвалив на сьогоднішньому засіданні.

"За незаконний вилов раків треба буде заплатити в 130 разів більше, карася сріблястого – в 93 рази, окуня – в 186 разів, такий же підхід стосується цілого ряду інших водних біоресурсів", – повідомив Лещенко.

Нові штрафи за незаконний вилов риби

Зокрема, за незаконний вилов карася тепер доведеться заплатити 1581 грн (замість 17), окуня – 162 грн (замість 17 грн), краснопірки - 1564 грн (замість 68 грн), щуки - 3468 грн (замість 340), сома - 5117 грн (замість 425), рака - 3332 (замість 25 грн).

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Міністр зазначив, що масове браконьєрство водних біоресурсів несе величезну загрозу національній екологічній безпеці України й загрожує вимиранням певним видам риб. При цьому існуючі міри покарання сьогодні не діяли так, як треба.

"Браконьєру простіше сплатити штраф, який становив 0,000001% від його заробітку", – відзначив Лещенко.

Він додав, що державна політика щодо незаконного рибальства буде жорсткішою.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області за систематичні побори з рибалок-браконьєрів був затриманий співробітник Нижньодністровського національного природного парку.

Автор: Ганна Нагорна