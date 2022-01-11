Держрибагентство відзвітувало про обсяги зариблення в Україні.

За 2021 рік профільні державні установи Держрибагентства до українських водойм випустили понад 16,2 млн екземплярів молодої риби.

Про це повідомила прес-служба Державного агентства меліорації та рибного господарства (Держрибагентства).

"За рахунок державного бюджету рибовідтворювальними комплексами Держрибагентства у 2021 році випущено у водойми України майже 11 млн екземплярів рослиноїдних видів риб та коропа, понад 1,5 млн екземплярів стерляді, осетра російського і севрюги та понад 3,5 млн екземплярів щуки, судака, сома та ляща", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, майже 220 тис. екземплярів дунайського лосося і струмкової форелі випущено у гірські річки Закарпатської, Чернівецької та Івано-Франківської областей.

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Найбільше випущено водних біоресурсів Херсонським заводом по розведенню молоді частикових риб - 13,4 млн екземплярів. Із них майже 10 млн екземплярів рослиноїдних видів риб і коропа та понад 3,5 млн штук щуки, судака, сома та ляща.

"Ще понад 2,6 млн екземплярів молоді риб випущено у водойми Дніпровським осетровим рибовідтворювальним заводом ім. Академіка Артющика. Зокрема, понад 1,5 млн – стерляді, осетра російського і севрюги та 1,1 млн – рослиноїдних видів риб і коропа", - зазначили у Держрибагентстві.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня 2021 року Кабінет міністрів збільшив штрафи за незаконний вилов риби – у десятки та навіть сотні разів, залежно від виду риби.